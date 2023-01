BC-Vienna-Verfolger Gmunden gewinnt in Traiskirchen

via

Die Swans Gmunden bleiben der erste Verfolger von Titelverteidiger und Tabellenführer BC Vienna in der Basketball-Superliga der Männer. Auch ohne einige Stammkräfte holten die Oberösterreicher am Donnerstag einen ungefährdeten 110:80-Sieg bei den Traiskirchen Lions. Die drittplatzierten Oberwart Gunners unterlagen den Klosterneuburg Dukes mit 62:74.

Für die Oberwarter war es die vierte Pflichtspielniederlage in Serie. Die Flyers Wels liegen nach einem 78:70 gegen Graz nur noch einen Sieg dahinter. Die Kapfenberg Bulls fertigten den von ihrem Ex-Coach Mike Coffin betreuten SKN St. Pölten mit 92:46 ab. Die BBC Nord Dragonz aus Eisenstadt setzten sich im Nachzüglerduell gegen Schlusslicht Vienna D.C. Timberwolves 79:73 durch.

Gmunden siegte in Traiskirchen auch ohne die erkrankten US-Legionäre Dominic Green und Zachary Charles sowie den erst am Mittwoch wieder aus dem Spital entlassenen Coach Anton Mirolybov souverän. Der Cupsieger legte bereits vor der Pause mit 75-prozentiger Trefferquote aus dem Spiel den Grundstein. 24 von 32 Würfe der Swans in den ersten 20 Minuten fanden ihr Ziel.

