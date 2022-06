Beach-WM: Auch Schützenhöfer/Plesiutschnig im Sechzehntelfinale

via

via Sky Sport Austria

Nach Robin Seidl/Philipp Waller und Martin Ermacora/Moritz Pristauz haben auch Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig den Aufstieg ins Sechzehntelfinale der Beach-Volleyball-WM in Rom geschafft. Das ÖVV-Duo musste den Umweg in die Zwischenrunde nehmen und setzte sich dabei am Dienstag gegen Erika Bobadilla/Giuliana Poletti aus Paraguay mit 2:1 (13,-19,10) durch.

Am Abend (21.00 Uhr) hatten auch noch Alexander Huber/Christoph Dressler die Chance auf den Einzug in die K.o.-Runde. Die beiden Österreicher trafen auf die Italiener Davide Benzi/Carlo Bonifazi.

Seidl/Waller hatten als ungeschlagene Gruppensieger den direkten Aufstieg geschafft, sie treffen am Mittwoch (10.00 Uhr) auf die US-Amerikaner Taylor Sander/Taylor Crabb. Im zweiten österreichisch-amerikanischen Duell spielen Ermacora/Pristauz ab 13.00 Uhr gegen Chaim Schalk/Theodore Brunner.

(APA)

Artikelbild: Imago