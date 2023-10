Beach-WM: Siege für Seidl/Pristauz und Hörl/Horst

Beide österreichischen Männer-Duos haben am Samstag bei der Beach-Volleyball-WM im mexikanischen Hochland Siege gefeiert.

Robin Seidl und Moritz Pristauz setzten sich nach dem Erfolg im Duell mit ihren Landsleuten Julian Hörl und Alexander Horst in Tlaxcala auch gegen die Italiener Alex Ranghieri/Adrian Carambula durch. Sie wandelten einen 0:1-Satzrückstand in ein 2:1 (-19,17,12) um. Im Anschluss gewannen Hörl/Horst gegen Ruben Mora/Dany Lopez aus Nicaragua 2:0 (9,11).

Beide ÖVV-Teams sind damit in der Gruppe E unterwegs in Richtung Qualifikation für die K.o.-Phase. „Wir haben die Pflichtaufgabe erfüllt und auch keine Energie liegen lassen“, sagte Horst. Mit einem Sieg gegen Ranghieri/Carambula würden sie direkt in das Sechzehntelfinale einziehen.

In der Nacht auf Sonntag trafen im Frauenbewerb noch Dorina und Ronja Klinger in Pool J auf die US-Amerikanerinnen Julia Scoles/Betsi Flint.

