Beachvolleyball-EM kehrt an die Wiener Donauinsel zurück

Die Beach-Volleyball-EM Anfang August wird auf der Wiener Donauinsel ausgetragen. Veranstalter Hannes Jagerhofer kündigte nach zwei Jahren Station am Heumarkt die wenig überraschende Rückkehr seines Großturniers an den Schauplatz der WM 2017 an.

„Obwohl wir uns in den vergangenen beiden Jahren auf dem Heumarkt sehr wohl gefühlt haben, blieb der Wermutstropfen, von den Tribünenplätzen her beschränkt zu sein. Mit der Rückkehr auf die Donauinsel können wir nun sowohl den Fans als auch den Aktiven und unseren Partnern wieder die gewohnt große Bühne bieten“, verlautete Jagerhofer am Dienstag. Auch die zuständigen Stadträte Peter Hacker (Sport) und Peter Hanke (Wirtschaft) zeigten sich erfreut.

Der Verbleib des Turniers in Wien vom 2. bis 6. August war bereits im Dezember beschlossen worden. Nun folgte die Fixierung des Austragungsortes. Am Heumarkt hatten in einem corona-bedingt kleineren Maßstab 2021 ebenfalls Europameisterschaften und 2022 als Team-EM der Nations Cup stattgefunden.

Die Pro-Tour-Saison des Weltverbandes FIVB beginnt unterdessen diese Woche mit einem Elite16-Turnier in Doha. Die beiden gemeldeten ÖVV-Teams Dorina Klinger und Ronja Klinger sowie Robin Seidl und Philipp Waller müssen am Mittwoch in die Qualifikation. Das Turnier in Katar ist eines von zehn der höchsten Kategorie. Ende August gastiert die Tour mit einem Future-Event auch wieder in Baden.

(APA)/Bild: GEPA