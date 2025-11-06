Becker und Petkovic kommentieren gemeinsam: Die ATP Finals 2025 ab Sonntag täglich live und exklusiv bei Sky

Nitto ATP Finals 2025 mit Jannik Sinner, Carlos Alcaraz & Alexander Zverev

Sky Sport berichtet ab Sonntag täglich live aus Turin

Mit den Sky Experten Boris Becker, Andrea Petkovic, Patrik Kühnen und Philipp Kohlschreiber sowie den Moderatoren Antonia Wisgickl und Yannick Erkenbrecher und Reporter Paul Häuser

Das große Jahresfinale in der Tennis-Weltspitze steht an: Während bei den WTA Finals in Riad bereits die besten Spielerinnen der Welt gegeneinander antreten, folgen ab dem 9. November in Turin die acht besten Tennisspieler der Saison bei den ATP Finals. Von den beiden letzten Höhepunkten des Tennisjahres berichtet Sky Sport jeweils täglich live und exklusiv.

Boris Becker, Andrea Petkovic, Patrik Kühnen und Philipp Kohlschreiber für Sky Sport im Einsatz

Dabei begleitet Sky Sport die ATP Finals in Turin gewohnt mit einem hochkarätigen Expertenteam und sorgt zugleich für eine Premiere: Andrea Petkovic und Boris Becker werden gemeinsam Spiele kommentieren. Am Donnerstag, 13.11. schlägt das neue Mix-Doppel erstmals gemeinsam auf dem Kommentatoren-Platz in Turin auf und kommentiert darüber hinaus die Halbfinals am Samstag sowie das Finale am Sonntag. Direkt im Anschluss an das Endspiel folgt außerdem der einstündige „Becker Petkovic“-Vodcast live.

Patrik Kühnen begleitet zusammen mit Stefan Hempel, Marcel Meinert und Markus Götz die Mittagssessions, Philipp Kohlschreiber wird zu Turnierbeginn die Abendsessions analysieren. Die Moderatoren Antonia Wisgickl und Yannick Erkenbrecher stimmen die Sky Zuschauer:innen auf die spannenden Matches ein.

Zu den Favoriten zählt neben Titelverteidiger Sinner natürlich auch Carlos Alcaraz. Novak Djokovic nimmt zum 18. Mal teil und egalisiert den bisherigen Rekord von Roger Federer. Mit Taylor Fritz und Ben Shelton sind gleich zwei US-Amerikaner dabei, dazu werden auch der Australier Alex de Minaur und der Deutsche Alexander Zverev teilnehmen. Der letzte Platz wird zwischen Lorenzo Musetti und Felix Auger-Aliassime vergeben.

Die Nitto ATP Finals 2025 in Turin und die WTA Finals 2025 in Riyad live bei Sky Sport:

Donnerstag, 6.11., WTA: ab 13:00 Uhr auf Sky Sport Tennis

Freitag, 7.11., WTA: erstes Doppel-Halbfinale ab 13:30 Uhr, erstes Einzel-Halbfinale ab 18:00 Uhr, jeweils auf Sky Sport Tennis

Samstag, 8.11., WTA: das Doppelfinale ab 14:00 Uhr, das Finale ab 17:00 Uhr, jeweils auf Sky Sport Tennis

Sonntag, 9.11., ATP: ab 11:30 Uhr auf Sky Sport Austria 4 und Sky Sport Tennis

Montag, 10.11., ATP: ab 11:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Tennis

Dienstag, 11.11., ATP: ab 11:30 Uhr auf Sky Sport Tennis

Mittwoch, 12.11., ATP: ab 11:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Tennis

Donnerstag, 13.11., ATP: ab 11:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Tennis

Freitag, 14.11., ATP: ab 11:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Tennis

Samstag, 15.11., ATP: erstes Doppel-Halbfinale ab 12:00 Uhr, erstes Einzel-Halbfinale ab 14:10 Uhr, jeweils auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Tennis

Sonntag, 16.11., ATP: das Doppelfinale ab 15:00 Uhr, das Finale ab 17:30 Uhr, jeweils auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Tennis