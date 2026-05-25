Beckham-Klub Salford verpasst historischen Aufstieg

Gebrauchter Tag für David Beckham und Co.: Salford City hat den erstmaligen Aufstieg in die dritte englische Liga verpasst. Vor den Augen der prominenten Besitzer Beckham und Gary Neville verlor der Klub aus der Nähe Manchesters das Playoff-Finale der League Two in Wembley mit 0:3 (0:2) gegen Notts County.

Beckham und Neville verfolgten die entscheidende Partie bei knapp 37 Grad in der Royal Box, auch Paul Scholes und Nicky Butt, die ihre Anteile am Verein mittlerweile abgegeben haben, schauten zu. Alassana Jatta (32.) und Lucas Ness (45.) sorgten aber schon in der ersten Halbzeit für lange Gesichter bei dem Quartett. Jodi Jones (70.) traf zur Entscheidung. Notts County kehrt damit nach dem Abstieg 2015 wieder in die Drittklassigkeit zurück.

Beckham und Neville sind seit rund einem Jahr für Salford verantwortlich, nachdem eine Investorengruppe um die beiden ehemaligen englischen Nationalspieler den Klub übernommen hatte. Die früheren Profis von Manchester United – Scholes, Butt, Ryan Giggs und Phil Neville – hatten ihre Anteile abgegeben, sind dem Verein aber in verschiedenen Rollen erhalten geblieben.

Nach der Übernahme 2014 der früheren United-Stars, die zusammen die Class of ’92 bei den Red Devils gebildet hatten, war Salford in fünf Jahren aus der achten in die vierte Liga marschiert. Drittklassig spielte der Verein noch nie.

(SID) / Bild: Imago