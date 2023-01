via

via Sky Sport Austria

Inaki Williams verpasst am heutigen Sonntag das Auswärtsspiel seines Klubs Athletic Bilbao bei Celta Vigo aufgrund einer Muskelverletzung. Damit geht eine beeindruckende Serie des 28-Jährigen zu Ende. Denn letztmals verpasste der Stürmer am 17. April 2016 (gegen Malaga) ein Spiel für Athletic Bilbao in der spanischen La Liga.

In 251 Meisterschaftsspielen in Folge stand Inaki Williams nicht nur jedes Mal im Kader, sondern kam auch immer zum Einsatz.

Artikelbild: Imago