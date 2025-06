Befördert! SKN St. Pölten erspart sich eine CL-Quali-Runde

Österreichs Frauen-Fußball-Serienmeister SKN St. Pölten erspart sich dieses Jahr auf dem Weg durch die Qualifikation der Champions League eine mühsame Runde.

Die Niederösterreicherinnen wurden von der UEFA direkt in die 3. Runde des Meisterwegs „befördert“, müssen daher nicht wie in der Vergangenheit in einem aus zwei Partien bestehenden Miniturnier ihr Glück versuchen. Sehr wohl dabei in der 2. Quali-Runde ist Vizemeister Austria Wien – im deutlich schwierigeren Ligaweg.

Die Wienerinnen sind ungesetzt, bekommen es daher im Semifinale des Miniturniers fix mit einem gesetzten Team zu tun. Mögliche Gegner dabei sind AS Roma (ITA), Sparta Prag (CZE), SK Brann (NOR), Manchester United (ENG), Valur (ISL), FC Minsk (BLR), Glasgow City (SCO) oder Hammarby IF (SWE). Die Auslosung geht am Dienstag (14.00 Uhr) über die Bühne. Gespielt wird die 2. Runde am 27. und 30. August. Nur die Sieger der Finalspiele steigen in die 3. Runde auf, die die letzte Hürde auf dem Weg in die neue Ligaphase der „Königsklasse“ ist.

St. Pölten muss also nur eine K.o.-Hürde (Hin- und Rückspiel) meistern, um neuerlich im „Konzert der Großen“ dabei zu sein. Die Spiele finden dann am 11. und 18. September statt. Bei einer Niederlage erfolgt der Umstieg in den neuen Women’s Europa Cup, der erstmals ausgetragen wird. Sturm Graz steigt dort als Ligadritter in der 1. Quali-Runde ein.

(APA)/Bild: GEPA