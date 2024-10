Bei Edmonton-Debakel: McDavid verletzt sich nach 37 Sekunden

Einen bitteren Abend erlebten am Montag die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL.

Beim Gastspiel bei den Columbus Blue Jackets verletzte sich Superstar Connor McDavid nach 37 Sekunden, am Ende setzte es ein 1:6-Debakel. McDavid reiste zurück nach Edmonton, ob er zu den Auswärtsspielen in Nashville am Donnerstag und Calgary am Sonntag zurückkehrt, ist fraglich.

Der Oilers-Kapitän, 2023 mit 64 Treffern bester Torschütze der Liga-Hauptrunde, landete nach einem Zweikampf mit Zach Werenski unglücklich in der Bande und schied mit Hüftproblemen aus.

„Es ist immer hart, wenn man ohne seinen besten Spieler auskommen muss, aber es ist hoffentlich nichts Langwieriges“, sagte Trainer Kris Knoblauch: „Natürlich wird unser Team dadurch anders aussehen. Vielleicht sind es aber nur ein oder zwei Spiele.“ McDavid liegt in dieser Saison mit zehn Punkten (drei Tore, sieben Assists) gemeinsam mit Draisaitl an der Spitze von Edmontons Scorer-Liste.

Im Heimspiel gegen die Toronto Maple Leafs mussten sich die Winnipeg Jets erstmals in dieser Saison geschlagen geben. Die Jets, die mit acht Siegen gestartet waren, verloren mit 4:6. Mann des Spiels war Toronto-Routinier John Tavares mit einem Hattrick.

