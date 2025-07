Bei EM-Triumph: Nationaltrainerin winkt Ritterwürde

Der englischen Nationaltrainerin Sarina Wiegman wird bei einem Triumph im EM-Finale gegen Spanien wohl eine ganz besondere Ehre zuteil.

Wie britische Medien berichten, bekäme die Niederländerin auf der Insel für den zweiten EM-Titel in Folge die Ritterwürde verliehen. Laut der Zeitung The Telegraph könnte die 55-Jährige analog zum früheren Männer-Trainer Gareth Southgate die Auszeichnung auch im Falle einer Final-Niederlage erhalten.

Southgate war trotz der Pleite im EM-Endspiel 2021 gegen Italien zum Ritter geschlagen worden. Wiegman war bereits im Jahr 2023 für die Ehrenwürde vorgesehen, verlor aber dann mit ihrem Team das WM-Finale gegen Spanien. Gelingt bei der Neuauflage dieses Duells am Sonntag (21.00) ein Erfolg, könnten neben der Trainerin auch einige Spielerinnen wie Kapitänin Leah Williamson in der Heimat besondere Auszeichnungen erhalten.

Wiegman steht zum fünften Mal in Serie in einem WM- oder EM-Endspiel. Nach dem Titel mit den Niederlanden 2017 und den Lionesses 2021 könnte sie als zweite Trainerin nach Tina Theune dreimal in Folge die Europameisterschaft gewinnen.

