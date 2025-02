Bei Öberg-Sieg: Hauser im WM-Massenstart Zwölfte

Ex-Weltmeisterin Lisa Hauser ist im abschließenden Massenstart der Biathlon-WM in Lenzerheide auf Platz zwölf gelandet. Der 31-jährigen Tirolerin unterliefen am Sonntag vier Schießfehler. Am Ende fehlten ihr 1:09,2 Minuten auf die siegreiche Schwedin Elvira Öberg, die nur zweimal in die Strafrunde musste. Öberg setzte sich bei warmen Temperaturen und tiefer Loipe vor der Französin Oceane Michelon und der Norwegerin Maren Kirkeeide durch und holte sich ihren ersten WM-Titel.

Für Hauser war es am Tag nach dem überraschenden vierten Platz mit der ÖSV-Frauenstaffel das beste Einzelergebnis der erstmals in der Schweiz ausgetragenen Titelkämpfe. Die Massenstart-Weltmeisterin von 2021 zeigte eine solide Laufleistung, schoss aber im ersten Anschlag bereits zweimal daneben. Es folgten ein weiterer Fehler liegend und einer beim abschließenden Stehendschießen. Auf eine Medaille fehlten Hauser nach 12,5 km letztlich 53 Sekunden.

Die Topfavoritinnen ließen allesamt aus. Weltcup-Leaderin Justine Braisaz-Bouchet aus Frankreich wurde nach sieben Strafrunden noch Zehnte. Die deutsche Verfolgungs-Weltmeisterin Franziska Preuß landete nach Problemen in der Loipe trotz nur eines Schießfehlers auf Rang sieben.

(APA) Foto: GEPA