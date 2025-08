Bei Pöltl-Comeback: ÖBV-Team muss knappe Niederlage einstecken

Österreichs Basketball-Nationalteam ist mit einer knappen Niederlage in die zweite Phase der WM-Vorqualifikation gestartet.

Die Österreicher mussten sich beim Team-Comeback von NBA-Star Jakob Pöltl am Samstag in Den Haag den Niederlanden mit 64:65 (35:34) geschlagen geben. Pöltl war mit 16 Punkten Österreichs bester Scorer. Zusätzlich elf Rebounds, vier Steals und vier Blocks des Centers von den Toronto Raptors reichten für das ÖBV-Team aber nicht zum Sieg.

Pöltl hielt sein Team gegen die in der Weltrangliste 13 Positionen besser auf Platz 54 klassierten Niederländer lange im Spiel. Der Wiener dominierte in seinem ersten Länderspiel seit Juli 2022 in der Defensive unter dem Korb, Österreichs Achillesferse war aber die Trefferquote. Die ÖBV-Auswahl verwandelte nur drei von 24 Dreipunktern, die Quote aus dem gesamten Feld lag bei schwachen 31 Prozent. Auch bei Sylven Landesberg fielen die Würfe lange nicht. Der gebürtige US-Amerikaner, ein ausgewiesener Scorer, der erstmals gemeinsam mit Pöltl im Einsatz war, musste sich mit 15 Zählern begnügen.

Drama in der Schlussminute

Die Niederländer führten nach dem ersten Viertel 21:12, Österreich kämpfte sich angeführt von Pöltl aber zurück. Zur Pause lag die Mannschaft von ÖBV-Teamchef Chris O’Shea einen Punkt voran, ins Schlussviertel gingen dann die Hausherren mit einer 52:49-Führung. Pöltl brachte die Österreicher in der Schlussminute mit einem Tip-in zum 60:63 in Schlagdistanz. Der 29-Jährige vergab den Bonusfreiwurf ebenso wie der zehn Jahre jüngere Fynn Schott im Anschluss einen von zwei Versuchen von der Linie, das ÖBV-Team holte aber jeweils den Rebound.

Das ermöglichte Landesberg mit seinem ersten Dreier der Partie, das Team 35 Sekunden vor dem Ende mit 64:63 in Führung zu bringen. „Oranje“ schlug mit einem Layup von David N’Guessan zum 65:64 zurück. Ein letzter Dreier von Landesberg ging wie der folgende Versuch von Benedikt Güttl mit auslaufender Uhr nach einem Offensivrebound daneben.

Bereits am Mittwoch (19.20 Uhr/live ORF Sport +) steht für Österreich in Schwechat das Heimspiel gegen Bulgarien auf dem Programm. Die zwei besten Teams der Dreiergruppe steigen in die erste Hauptrunde der WM-Qualifikation auf und ersparen sich dadurch die erste von zwei Phasen der Vorqualifikation für die EM 2029. Die Teilnahme am Kontinentalturnier in vier Jahren, es wäre die erste für Österreich seit 1977, ist das erklärte Ziel des heimischen Verbandes.

(APA)

Bild: GEPA