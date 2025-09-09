Bei Topspiel Juve gegen Inter: Serie A setzt Schiedsrichter-Bodycam ein

Erstmals wird am Samstag beim Match zwischen Juventus Turin und Inter Mailand ein Schiedsrichter in der Serie A mit einer Bodycam ausgerüstet.

Dies gab die Liga am Dienstag bekannt. Die hochauflösende Mikrokamera wird am Headset des Referees angebracht und während des Aufwärmens, in Live-Match-Situationen wie bei Freistößen und bei Wiederholungen gezeigt. Zusätzlich wird das Material auch dem VAR zur Verfügung stehen.

Die Neuerung war bereits bei der Klub-WM in den USA getestet worden. „Die Serie A war schon immer Vorreiter bei der Einführung neuer Technologien und ist sich ihrer zentralen Rolle für die Entwicklung des Fernsehkonsums, die weltweite Vermarktung unseres Produkts und die Gewährleistung transparenter Schiedsrichterentscheidungen bewusst“, meinte Serie-A-Boss Luigi de Siervo. Die Kamera werde den Fans neue Perspektiven eröffnen.

Auch die Premier League wird in der neuen Saison in ausgewählten Spielen Schiedsrichterkameras testen, hatte die BBC im vergangenen Monat berichtet.

(APA) / Bild: Imago