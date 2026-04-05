Bei Wagner-Debüt: Köln holt Remis in Frankfurt

Interimstrainer René Wagner hat bei seinem Debüt mit dem abstiegsbedrohten 1. FC Köln in der deutschen Bundesliga einen wichtigen Punkt errungen. Im ersten Spiel unter dem Nachfolger von Lukas Kwasniok bewies der FC bei Europapokalaspirant Eintracht Frankfurt große Moral und kam nach einem 0:2-Rückstand noch zu einem 2:2 (0:0).

Jakub Kamiński (70.) und Alessio Castro-Montes (83.) glichen für die Kölner aus. Zuvor hatten Jonathan Burkardt (66.) und Arnaud Kalimuendo (69.) Frankfurt in Front gebracht. Auch wenn unter Wagner, der kurz vor der Länderspielpause das Traineramt übernommen hatte, im achten Spiel nacheinander kein Sieg heraussprang, besaß das Remis im Abstiegskampf großen Wert.

HIGHLIGHTS | Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln | 28. Spieltag

Köln knapp vor den Abstiegsrängen

Mit 27 Punkten liegt Köln als Tabellen-15. sechs Zähler vor dem VfL Wolfsburg auf dem ersten direkten Abstiegsplatz. Zwei Punkte sind es zum FC St. Pauli auf dem Relegationsplatz. Die Eintracht von Cheftrainer Albert Riera liegt weiter auf Tabellenplatz sieben, zwei Punkte vor Verfolger SC Freiburg.

Wagner spürte vor seiner Premiere am Ostersonntag vor allem „Vorfreude“, wie er sagte: „Die Jungs sind heiß. Viel braucht es nicht mehr von mir, vielleicht einen kleinen Schubser.“ Er setzte wie angekündigt von Beginn an auf Jungstar Said El Mala, der FC täte sich „keinen Gefallen“, den deutschen U21-Nationalspieler aktuell nicht aufzustellen, hatte Wagner gesagt.

Die Kölner verpassten nur ganz knapp den Traumstart. Bei einer Anstoßvariante rückten die Frankfurter Verteidiger für einen langen Ball in die Offensive – und Köln konterte. Den Schuss von Kamiński ließ Keeper Michael Zetterer nach vorne abprallen, schmiss sich dann aber stark in den Nachschuss von Ragnar Ache (1.) und verhinderte den Rückstand.

Wachgerüttelt durch die Chance übernahm die Eintracht, bei der 2014er-Weltmeister Mario Götze nach seiner Vertragsverlängerung unter der Woche zunächst auf der Bank saß, die Kontrolle. Ansgar Knauff setzte sich nach starkem Zuspiel von Hugo Larsson im Zweikampf durch, schoss aber knapp vorbei (24.). Auch der auffällige Kalimuendo, der nach einem langen Ball von Oscar Höjlund frei durch war, zielte nicht genau genug.

Die Kölner kamen selten zur Entlastung, entfachten wenn dann aber größere Gefahr als die Gastgeber. Abschlüsse wie der Schlenzer von El Mala (26.) blieben dennoch Ausnahmen. Beim zweiten starken Konter des FC versprang Kamiński im letzten Moment der Ball, Zetterer warf sich erneut dazwischen (41.).

Frankfurt tat sich trotz deutlich mehr Spielkontrolle schwer, wirklich gefährlich zu werden. Es musste eine Einzelaktion helfen. Der eingewechselte Farès Chaibi setzte zum Sololauf an und fand in der Mitte Burkardt, der aus kurzer Distanz einschob. Wenige Minuten später zog Kalimuendo aus dem Hintergrund ab und erhöhte, genau im Gegenzug traf aber auch Kamiński. Castro-Montes belohnte die Gäste für den großen Aufwand.

(SID)

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