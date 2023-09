„Beim Anruf sehr nervös“ – Straka für Team Europa beim Ryder Cup

Sepp Straka wird beim diesjährigen Ryder Cup erstmals für das Team Europa spielen. Der Rookie erklärt, wie er die Nominierung erlebt hat.

Sky Sport präsentiert den Ryder Cup 2023 live und exklusiv

Sky Sport überträgt den Kontinentalwettstreit exklusiv, von Freitag bis Sonntag insgesamt rund 30 Stunden live. Am Freitag und Samstag berichtet Sky Sport jeweils ab 7:30 Uhr live, am Sonntag ab 11:30 Uhr. Hinzu kommt auf skysportaustria.at der Livestream „Featured Groups“, in dem Kund:innen einzelne Flights auf ihrem Weg über den Kurs begleiten können.