Belarussin holt erste Medaille für neutrale Athleten

Die Belarussin Wijaleta Bardsilouskaja hat bei den Olympischen Spielen in Paris die erste Medaille einer Sportlerin aus dem umstrittenen Kreis der neutralen individuellen Athleten gewonnen. Die 19-jährige Trampolinspringerin holte in der Arena Bercy Silber. Mit 56,060 Punkten im Finale musste sie sich nur Weltmeisterin Bryony Page aus Großbritannien geschlagen geben, die mit 56,480 Punkten nach Silber 2016 in Rio und Bronze 2021 in Tokio ihren Medaillensatz komplettierte.

Dritte wurde die Kanadierin Sophiane Methot mit 55,650 Zählern. Die Sportler aus Belarus und Russland dürfen bei den Olympischen Spielen nur als neutrale individuelle Athleten unter der Bezeichnung AIN antreten. Grund dafür ist der von Belarus unterstützte Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Als AIN treten in Paris nach offiziellen Angaben 32 Athleten aus beiden Ländern an, 17 davon kommen aus Belarus.

Alle hatten zuvor ein Prüfungsverfahren durchlaufen müssen, um unter anderem mögliche Verbindungen zu Streitkräften und Sicherheitsbehörden beider Länder auszuschließen. Auch eine öffentliche Unterstützung des Krieges hätte zu einem Ausschluss geführt. Bardsilouskaja war bei der vergangenen WM ebenso nicht startberechtigt wie die Russin Anschela Bladschewa, die in Paris Fünfte wurde. Beide hatten sich über den Weltcup für die Olympischen Spiele qualifiziert. Der Weltverband hatte erst zum 1. Jänner 2024 das internationale Startverbot für Russen und Belarussen aufgehoben.

