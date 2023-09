Belgien in Österreich-Gruppe vor zwei Pflichtsiegen

So wie Tabellenführer Österreich kann auch Belgiens Nationalteam in den nächsten Tagen einen großen Schritt Richtung EURO 2024 machen. Der Weltranglisten-Fünfte steht in der EM-Qualifikation gegen die beiden Außenseiter der Gruppe F vor zwei Pflichtsiegen. Mit sechs Punkten am Samstag in Baku gegen Aserbaidschan und am Dienstag in Brüssel gegen Estland würden die Belgier die drittplatzierten Schweden sicher auf Distanz halten und zum ÖFB-Team zumindest aufschließen.

Teamchef Domenico Tedesco muss für den Rest der Qualifikation im Herbst auf zwei langjährige Leistungsträger verzichten, was gegen die beiden sieglosen Nachzügler aber nicht ausschlaggebend sein sollte. Mittelfeldstar Kevin De Bruyne von Champions-League-Sieger Manchester City laboriert an einer Oberschenkelverletzung und muss monatelang pausieren. Torhüter Thibaut Courtois von Real Madrid hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und kehrt ebenfalls erst nächstes Jahr wieder zurück. Damit verpassen die beiden Stars auch das Gastspiel im Wiener Happel Stadion gegen die ÖFB-Auswahl am 13. Oktober (20.45 Uhr).

Ob Courtois einberufen worden wäre, ist aber ohnehin fraglich. Der 102-fache Teamspieler hatte die „Roten Teufel“ beim 1:1 im Juni gegen Österreich nicht als Kapitän aufs Feld führen dürfen und war darüber so verärgert, dass er das Team vor dem darauffolgenden Match gegen Estland verließ. Laut Tedesco war eine Aussprache zwischen ihm und seinem Startorhüter geplant gewesen, am Tag davor allerdings verletzte sich Courtois schwer.

Lukaku unter Tedesco gesetzt

Kapitän ist nun Romelu Lukaku, der trotz fehlender Spielpraxis einberufen worden ist. Der Sturmtank war kurz vor Ende der Transferperiode von Chelsea zu AS Roma gewechselt und hat erst 20 Spielminuten in den Beinen. So wie Lukaku hat rund ein Viertel des Kaders in dieser Saison noch keine zwei Pflichtspiele absolviert, was für den Teamchef aber kein großes Problem darstellt. „Der mangelnde Rhythmus einiger macht mir keine Sorgen“, betonte Tedesco.

Mit Mittelfeldspieler Yannick Carrasco ist auch ein Spieler aus der groß aufgerüsteten saudi-arabischen Liga im Kader. Bei der Nominierung war der Mittelfeldspieler noch bei Atletico Madrid unter Vertrag, ein Jahresgehalt von kolportierten 13 Millionen Euro lockte den 30-Jährigen aber zu Al-Shabab. Auch wenn Carrasco nun in einer sportlich schwächeren Liga spielt, ließ Tedesco die Tür zum Nationalteam für die Zukunft offen.

Belgien hält in der Gruppe F bei sieben Punkten aus drei Spielen und liegt damit hinter dem ÖFB-Team (10 Punkt aus vier Spielen). Schweden folgt mit drei Zählern aus drei Partien, Estland und Aserbaidschan haben bisher je einen Punkt geholt.

(APA)/Bild: GEPA