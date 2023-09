Belgien will Tabellenführung in ÖFB-Gruppe mit Sieg gegen Estland festigen

Am Dienstag ist neben Österreich und Schweden auch Pool-Favorit Belgien in der EM-Qualifikationsgruppe F im Einsatz. Die „Roten Teufel“ bekommen es in Brüssel mit Estland zu tun und wollen ihre Tabellenführung festigen. In der Gruppe C ist Italien im Heimspiel gegen die Ukraine bereits unter Zugzwang. Spanien möchte den Schwung vom Sieg gegen Georgien mitnehmen und in Granada auch das noch punktelose Gruppe-A-Schlusslicht Zypern abmontieren.

Estland musste zuletzt am Samstag beim 0:5 gegen Schweden den Prügelknaben geben. Bis auf das 1:1 gegen Aserbaidschan hat die Mannschaft vom Baltikum in der laufenden Qualifikation noch nicht gepunktet und sollte auch für Belgien kein Stolperstein sein. „Ich erwarte ein Spiel, in dem wir das bessere Team sein werden und Estland hoffentlich dominieren“, sagte Abwehr-Routinier Jan Vertonghen am Montag dementsprechend selbstbewusst. „Unser Ziel ist es, uns weiter zu verbessern, ein paar Tore zu schießen und mit dem Fans zu feiern.“

Italien in Duell mit Ukraine unter Zugzwang

Italien liegt in seiner Gruppe nach Verlustpunkten gleichauf mit der Ukraine, aber hinter Tabellenführer England, der zwei Spiele mehr absolviert hat. Die „Three Lions“ kamen am Samstag nur zu einem 1:1 gegen die Ukrainer. In Mailand muss Italien-Coach Luciano Spalletti zusätzlich auf Gianluca Mancini und Matteo Politano verzichten, die sich gegen Nordmazedonien Verletzungen zuzogen.

Für Spanien geht es um den zweiten Sieg in Folge, nachdem Georgien am vergangenen Freitag mit 7:1 abserviert wurde. An der Spitze der Gruppe A steht Schottland, das bisher alle seine fünf Spiele gewonnen hat und am Dienstagabend bereits mit der intensiven Planung für die Endrunde in Deutschland planen könnte. Denn gibt es nach der Begegnung Norwegen gegen Georgien keinen Sieger, kann Schottland nicht mehr auf Platz drei zurückfallen und ist fix qualifiziert. Die Schotten absolvieren zeitgleich im Hampden Park in Glasgow ein Testmatch gegen den ewigen Rivalen England.

(APA) / Bild: Imago