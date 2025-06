Belgier Mertens verkündet Karriereende

Der langjährige belgische Nationalspieler Dries Mertens beendet im Alter von 38 Jahren seine aktive Karriere.

„Ich höre mit dem Fußball auf“, teilte der Angreifer in einem Video mit. Er werde nur noch beim Abschiedsspiel seines langjährigen Teamkollegen Marek Hamsik am 5. Juli in Bratislava ein letztes Mal die Schuhe schnüren. Mertens‘ Vertrag bei Galatasaray Istanbul läuft Ende Juni aus, ein neues Kapitel wolle er seiner Karriere nicht mehr hinzufügen.

Mertens absolvierte zwischen 2011 und 2022 insgesamt 109 Spiele für die belgische Nationalmannschaft und schoss dabei 21 Tore. Seine erfolgreichste Zeit im Vereinsfußball hatte er in seinen neun Jahren bei der SSC Neapel, außerdem trug der variable Offensivspieler als Profi die Trikots des FC Utrecht, der PSV Eindhoven sowie die vergangenen drei Jahre eben von Galatasaray.

(SID)/Bild: Imago