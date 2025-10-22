Bellingham-Goldtor: Real gewinnt CL-Klassiker gegen Juve knapp

Knappe Geschichte statt Torspektakel: Die neueste Auflage der Champions-League-Rivalität zwischen Real Madrid und Juventus Turin endet mit einem 1:0 knapp für die CL-Rekordsieger.

In der ersten Halbzeit des CL-Klassikers fielen zunächst keine Tore. Das von Real-Coach Xabi Alonso angekündigte Spektakel fand zunehmend in den zweiten 45 Minuten statt: Nach einer Juve-Großchance durch Dusan Valhovic schlug Jude Bellingham zur Real-Führung zu (57.).

Bei dem Goldtor sollte es trotz der Reals Überlegenheit über weite Strecken bleiben. Juves Filip Kostic vergab nochmals die Großchance auf den Ausgleich in der Nachspielzeit.

1:0 Jude Bellingham (57.)

