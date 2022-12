Bemerkenswert! Marokko-Star spendet wohl sämtliche Prämien

Marokko steht als erstes afrikanisches Team im Halbfinale einer WM. Die Spieler werden nicht nur mit dem Ruhm dieses Erfolgs sondern auch mit satten Prämien belohnt. Doch ein Star will gar kein Geld für Einsätze in der Nationalmannschaft und spendet dieses lieber.

Es ist ein historischer Erfolg für Marokko: Durch den 1:0-Sieg gegen Portugal zogen die Löwen vom Atlas als erstes afrikanisches Team ins Halbfinale einer WM ein. Ein Hauptgrund für den aktuellen Lauf ist Hakim Ziyech vom FC Chelsea. Der 29-Jährige liefert konstant gute Leistungen auf dem Platz ab, aber seine Großzügigkeit neben dem Platz ist unübertroffen.

Ziyech spendet alle Prämien

Wie der marokkanische Journalist Khaled Beyoun nämlich auf Twitter berichtet, hat Ziyech bisher jeden Cent, den er an Prämien seit seinem Nationalmannschaftsdebüt im Jahr 2015 erhalten hat, gespendet. Das komplette Geld geht an Teammitarbeiter und arme Familien in Marokko. Bereits vor dem Duell gegen CR7 & Co. waren dies allein bei dieser WM 325.000 Dollar. Hinzu kommt nun auch noch die Siegprämie und die Belohnung für das Erreichen der Runde der letzten vier. Ganz zu schweigen von der Summe für die sieben Jahre seit seinem ersten Länderspiel.

Der Grund für derartige Barmherzigkeit hängt wohl mit Ziyechs Kindheit zusammen. Der Flügelflitzer wuchs in ärmlichen Verhältnissen in den Niederlanden auf und sein Vater starb, als Hakim gerade einmal zehn Jahre alt war. Als er später seine Profikarriere startete, soll er sich vorgenommen haben, arme Familien in Marokko zu unterstützen. Dies setzt er seitdem auch konsequent in die Tat um.

Ziyech unterstützt auch Krebshilfe und ehemaligen Profi

Auch sonst spendet Ziyech gerne: Im Februar 2019 unterstützte er die Krebshilfe in Marokko mit zwei Millionen marokkanischen Dirham (umgerechnet rund 185.000 Euro) und auch dem ehemaligen Fußballer Leon de Kogel, der seine Karriere nach einem Unfall auf Malta beenden musste, half er ohne zu zögern, obwohl er ihn nur flüchtig kannte.

„Er hat mich angerufen und mir seine Traurigkeit über meine Geschichte mitgeteilt. Er bat direkt darum, mir einen riesigen Geldbetrag zu zahlen, um meine Zukunft zu erleichtern. Ziyech ist nicht nur der beste Spieler der Eredivisie, er ist auch ein Mensch mit großem Herzen. Mit diesem gezahlten Betrag konnte ich endlich meine Schulden für die Anwälte begleichen, damit der Rechtsweg besser voranschreiten kann. Ich möchte Hakim Ziyech sehr danken, dafür bin ich sehr dankbar und werde es mein Leben lang sein“, so der Niederländer über den damaligen Star von Ajax.

