Bencic erstmals im Viertelfinale von Wimbledon

Tokio-Olympiasiegerin Belinda Bencic hat erstmals das Viertelfinale von Wimbledon erreicht und ihren Weg zurück in die Weltspitze fortgesetzt.

Die 35 Jahre alte Schweizerin, die im Herbst 2024 von einer Babypause zurückgekehrt war und bei den US Open Ende August ein Mixed-Doppel mit Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev bildet, bezwang im Achtelfinale des Rasen-Klassikers die Russin Jekaterina Alexandrowa mit 7:6 (7:4), 6:4.

Bei den Grand-Slam-Turnieren war die frühere Weltranglistenvierte bisher nur bei den US Open (2014, 2019, 2021) über das Achtelfinale hinaus gekommen. In Tokio hatte sie wie Zverev 2021 die olympische Goldmedaille gewonnen.

Nach den US Open 2023 legte sie eine Babypause ein, im April 2024 kam ihre Tochter Bella zur Welt. Ihre Rückkehr auf die Tour erfolgte im Spätherbst 2024, seitdem kämpft sie sich eindrucksvoll in die Weltspitze zurück. Im Februar gewann sie das WTA-Turnier in Abu Dhabi.

(SID) / Bild: Imago