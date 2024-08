Bericht: Alaba-Comeback verzögert sich

Die Rückkehr von Real-Star David Alaba auf den Fußballplatz könnte noch länger auf sich warten lassen. Die spanische Sportzeitung „Marca“ berichtet, dass der Heilungsprozess beim ÖFB-Kapitän langsamer als gedacht läuft.

Die Knieverletzung von Alaba sei zudem komplizierter als zunächst angenommen. Das ursprünglich geplante Comeback zwischen Oktober und November könnte sich daher weiter verzögern.

Die Reha beim 32-Jährigen verlaufe zwar grundsätzlich gut, aber „langsam“. Die Königlichen wollen aufgrund seiner Verletzungshistorie und seines fortgeschrittenen Fußballeralters kein Risiko eingehen.

Alaba hatte sich im vergangenen Dezember in einem Ligaspiel von Real Madrid das Kreuzband gerissen und dadurch auch die EM in Deutschland verpasst. Auch für die ersten Nations-League-Spiele des ÖFB-Teams am 6. September in Slowenien und am 9. September in Norwegen wird Alaba definitiv kein Thema sein.

Bild: Imago