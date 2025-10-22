Alaba-Aus! ÖFB-Kapitän wohl ohne Zukunft bei Real Madrid

David Alaba wird Real Madrid nach dieser Saison wohl verlassen!

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano auf seinem Facebook-Profil berichtet, wird der Vertrag mit dem ÖFB-Teamkapitän nicht verlängert.

Sollte es keine überraschende Wende mehr geben, ist der dann 34-Jährige im nächsten Sommer ablösefrei als „Free agent“ auf dem Markt.

Alaba bei Real: Zahlreiche Titel und Verletzungen

Alaba spielt seit 2021 bei Real und gewann bislang zahlreiche Titel im Dress des spanischen Topklubs. Je zweimal konnte der Abwehrspieler die Champions League, die spanische Meisterschaft, den UEFA Supercup sowie den spanischen Supercup gewinnen. Hinzu kommen je ein Titel im spanischen Cup und einer bei der Klub-WM.

Die vergangenen zwei Jahre hatte Alaba immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Im Dezember 2023 riss er sich das Kreuzband und verpasste die EM 2024. In der vergangenen Saison fiel er mit einem Meniskusriss drei Monate aus. Vor wenigen Tagen zog sich Alaba im Ligaspiel gegen Getafe eine Wadenverletzung zu und muss sieben bis zehn Tage pausieren.

Bislang absolvierte Alaba in vier Jahren 120 Pflichtspiele für die Madrilenen.

Bild: Imago