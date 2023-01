Bericht: Französischer Erstligist zeigt Interesse an Altachs Tibidi

Alexis Tibidi zählt in der aktuellen Saison der ADMIRAL Bundesliga zu den Shootingstars. Der Angreifer ist derzeit vom VfB Stuttgart an den SCR Altach ausgeliehen und erzielte fünf Tore und einen Assist in 18 Pflichtspielen. Laut Information vom kicker ist der französische Erstligist Troyes am 19-Jährigen interessiert.

Demnach bietet Troyes zwei bis drei Millionen Euro für den jungen Franzosen. Doch dafür müsste Stuttgart zuvor die Leihe mit Altach beenden. Die Vorarlberger müssten einer Auflösung des Leihgeschäfts zustimmen.

Der linke Flügelspieler stammt ursprünglich aus der Jugend des FC Toulouse und wechselte im Sommer 2021 in die U19 des VfB Stuttgart. Bis zum Ende der laufenden Saison ist Tibidi an den SCR Altach ausgeliehen. Sein Vertrag beim deutschen Bundesligisten läuft noch bis 2025.

(Red.)

Bild: GEPA