Bericht: Schweiz gegen Kolumbien ohne Topscorer

Die Schweizer Nationalmannschaft muss im WM-Achtelfinale gegen Kolumbien offenbar auf Shootingstar Johan Manzambi verzichten.

Der 20-Jährige zog sich nach Medienberichten im Abschlusstraining eine Knieverletzung zu und soll in der Partie am Dienstag (22.00 Uhr MESZ) nicht einsatzbereit sein.

Manzambi ist mit drei Treffern aktuell bester Schweizer Torschütze im Turnier und bereitete zudem zwei weitere Treffer vor. Er verletzte sich nun offenbar bei einer Spielform ohne Fremdeinwirkung am Knie und musste das Training abbrechen. Eine anschließende MRT-Untersuchung schloss laut dem Schweizer Medium Blick immerhin eine schwere Verletzung aus. Ob der Mittelfeldspieler, sollte die Schweiz weiterkommen, im weiteren Turnierverlauf noch einmal zum Einsatz kommen kann, ist offen.

Auch Vargas und Sow fraglich

Die Personalsorgen der Schweizer gehen damit über die bereits angeschlagenen Michel Aebischer und Luca Jaquez hinaus. Auch Rubén Vargas und Djibril Sow mussten das Abschlusstraining vorzeitig beenden. „Es wäre ein riesiger Verlust, wenn sie morgen nicht auf dem Platz stehen könnten“, sagte Nationaltrainer Murat Yakin mit Blick auf die möglichen Ausfälle von Manzambi, Vargas und Sow.