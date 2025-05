Bericht: Tare wird neuer Sportdirektor bei Milan

Igli Tare soll Italiens Traditionsklub AC Milan wieder in die Erfolgsspur führen. Nach 18 Jahren bei Lazio Rom rückt der 51-Jährige Medienberichten zufolge zum neuen Sportdirektor der Mailänder auf. Tare soll sich mit den Rossoneri auf einen Dreijahresvertrag geeinigt haben, berichtet die Gazzetta dello Sport.

Der gebürtige Albaner, der als Profi von 1992 bis 2000 in Deutschland unter anderem beim 1. FC Kaiserslautern und bei Fortuna Düsseldorf gespielt hatte, stand von 2008 bis 2023 bei Lazio in der Verantwortung. Unter Tares Führung hofft Milan nach einer enttäuschenden Saison auf einen Neustart. Das Team von Trainer Sérgio Conceição, der erst seit Dezember im Amt ist, belegte in der Serie A nur den neunten Platz. Zudem verlor Milan das Pokalfinale gegen den FC Bologna (0:1). Conceição soll deshalb bereits wieder wackeln.

(SID) / Bild: Imago