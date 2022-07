Bericht: Wechselwilliger Ronaldo denkt über Rückkehr zu Ex-Klub nach

Cristiano Ronaldo hat seinen Wunsch hinterlegt, Manchester United verlassen zu dürfen und könnte laut „The Athletic“ zu einer seiner alten Wirkungsstätten zurückkehren: Sporting Lissabon.

Ein Grund für den Wechsel wäre der Fakt, dass Sporting in der nächsten Saison in der Champions League spielt. Dort führt er derzeit die Torschützenliste mit 140 Toren an – 15 vor Lionel Messi. Diesen Rekord will er auf jeden Fall manifestieren.

Ronaldos Berater Jorge Mendes soll laut Medienberichten bereits Gespräche mit Sporting führen. Da Ronaldos Vertrag bei Manchester United aber noch bis 2023 läuft, wäre für Sporting eine Ablöse fällig.

Bild: Imago