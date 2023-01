Bernede wechselt leihweise in die Schweiz

via

via Sky Sport Austria

Antoine Bernede von Red Bull Salzburg wechselt in die zweite Schweizer Liga. Der 23-Jährige unterschreibt beim Schweizer Zweitligisten FC Lausanne-Sport einen Leihvertrag bis zum Sommer. Das gab der Fußball-Bundesligist am Montag bekannt.

Bernede kam im Frühjahr 2019 von Paris Saint-Germain nach Salzburg und besitzt noch einen Vertrag bis Sommer 2024. Für den österreichischen Serienmeister war der Franzose bislang in 66 Matches (1 Tor, 4 Assists) im Einsatz.

Bernede stand für Salzburg in der Liga im Herbst nur 41 Minuten bzw. in zwei Spielen am Feld. Wie Lausanne schrieb, gibt es auch eine Kaufoption auf den Mittelfeldspieler.

Bild: GEPA