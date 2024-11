Bernhardinerwelpin wird Maskottchen der Frauen-EM 2025

Mit großen Ohren, einem breiten Lächeln und einem erhobenen Daumen zwinkert sie den Fans entgegen: Die Bernhardinerwelpin Maddli wurde am Freitag von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) als Maskottchen für die Frauen-EM 2025 in der Schweiz vorgestellt. Am Abend wird sie beim Freundschaftsspiel der DFB-Frauen gegen den EM-Gastgeber in Zürich präsentiert.

Für das Turnier ist Maddli laut UEFA die „perfekte Begleiterin“ und soll den Rettungshunden aus der Schweiz Tribut zollen. Demnach ist sie mehr als nur ein Maskottchen, sondern „eine Freundin und ein Symbol der Einheit, das uns daran erinnert, dass die Liebe zum Fußball uns zusammenbringen soll“. Der Name des Maskottchens ist inspiriert von Madeleine Boll, der ersten lizenzierten Fußballerin in der Schweiz.

„Ich glaube, sie wird junge Fans in ganz Europa inspirieren“, sagte die ehemalige Schweizer Nationalspielerin und Turnierbotschafterin Lara Dickenmann. Über die EM hinaus soll das UEFA-Programm „Fußball in Schulen“ die jüngste Generation dazu inspirieren, Fußball zu lieben und ein aktives, gesundes Leben zu führen. Im Rahmen dessen soll es eine Plattform geben, durch die „Kinder ermutigt werden, Fußball zu spielen und die Werte Fairplay, Respekt, Teamwork und Führung zu erlernen“.

(SID) Foto: Imago