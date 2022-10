via

via Sky Sport Austria

Der als Nummer 8 gesetzte Italiener Matteo Berrettini hat am Montagnachmittag kurzfristig für das Erste Bank Open in Wien abgesagt. Grund ist eine in Neapel erlittene Fußverletzung, zum Finale konnte Berrettini aber noch antreten.

Für ihn rückt der Deutsche Oscar Otte als Lucky Loser in den Hauptbewerb des mit 2,489 Mio. Euro dotierten ATP-500-Tennisturniers.

(APA) / Bild: Imago