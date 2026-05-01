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Neun Tore, viel Begeisterung, aber auch Widerspruch. Nach dem spektakulären Duell mit den Münchnern reagiert der Trainer
UEFA Champions League

„Beschissene Meinung“ – PSG-Coach reagiert auf Torspektakel-Kritik

Neun Tore, viel Begeisterung, aber auch Widerspruch. Nach dem spektakulären Duell mit den Münchnern reagiert der Trainer von Paris ungewohnt scharf auf die Kritik am Spielstil seiner Mannschaft.

Nach dem spektakulären 5:4 von Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern gehen die Meinungen zum Teil auseinander. PSG-Trainer Luis Enrique findet klare Worte für jene, die das Spiel kritisch sehen.

Trainer Luis Enrique (55) von Paris St. Germain hat mit deutlichen Worten kritische Töne nach dem spektakulären Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Bayern kommentiert. „Es ist wie im Leben, es gibt überall Meinungen. Und ich denke, dass es nicht wichtig ist, alle Meinungen zu respektieren“, sagte der Spanier bei einer Pressekonferenz von Paris Saint-Germain. „Denn wenn es eine beschissene Meinung ist, muss man die nicht respektieren.“

Seine Mannschaft hatte am vergangenen Dienstag ein denkwürdiges Spiel gegen die Münchner geliefert und am Ende mit 5:4 gewonnen. Die Partie sorgte für Begeisterung, rief aber auch Zweifel am Abwehrverhalten beider Teams hervor.

HIGHLIGHTS | Paris Saint-Germain – FC Bayern München | Halbfinal-Hinspiel

Rooney kritisiert Abwehrarbeit

„Die Defensive von beiden Mannschaften war wirklich schlecht“, hatte Englands Ex-Nationalspieler Wayne Rooney als Reaktion auf Aussagen seines Landsmanns Harry Kane von den Bayern gesagt. Münchens Goalgetter hatte zuvor betont: „Auch wenn insgesamt neun Tore fielen, gab es einige großartige Abwehrleistungen zu sehen.“

Rooney (40), dessen eigene Trainerkarriere nach dem Aus nach wenigen Monaten bei Plymouth Argyle schon wieder ins Stocken geraten ist, hatte als TV-Experte das Abwehrverhalten als „unreif“ bezeichnet. In Richtung des PSG-Coaches meinte er: „Luis Enrique ist ein Top-Trainer. Als seine Mannschaft 5:2 vorn lag, hätte er ihr sagen sollen: Lasst uns den Laden dichtmachen und in die Defensive begeben.“

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Mehrheit genießt das Spiel

Konkret auf diese Aussagen wurde Luis Enrique in der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den FC Lorient allerdings nicht angesprochen. Der Coach machte dennoch klar, dass er wenig auf solche Stimmen gibt.

„Es gibt Menschen, die mögen Fußball wie diesen – das ist die Mehrheit, und ich zähle auch dazu“, ergänzte der ehemalige Profi. „Aber es gibt auch Leute, die das so nicht mögen.“ Darauf müsse man aber nicht viel geben. Die Mehrheit habe das Spiel genossen.

Am kommenden Mittwoch muss Titelverteidiger PSG im Ruckspiel bei den Bayern um den Einzug ins Finale der Champions League antreten.

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(Red.)

Bild: Imago