„Beschissene Meinung“ – PSG-Coach reagiert auf Torspektakel-Kritik
Neun Tore, viel Begeisterung, aber auch Widerspruch. Nach dem spektakulären Duell mit den Münchnern reagiert der Trainer von Paris ungewohnt scharf auf die Kritik am Spielstil seiner Mannschaft.
Nach dem spektakulären 5:4 von Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern gehen die Meinungen zum Teil auseinander. PSG-Trainer Luis Enrique findet klare Worte für jene, die das Spiel kritisch sehen.
Trainer Luis Enrique (55) von Paris St. Germain hat mit deutlichen Worten kritische Töne nach dem spektakulären Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Bayern kommentiert. „Es ist wie im Leben, es gibt überall Meinungen. Und ich denke, dass es nicht wichtig ist, alle Meinungen zu respektieren“, sagte der Spanier bei einer Pressekonferenz von Paris Saint-Germain. „Denn wenn es eine beschissene Meinung ist, muss man die nicht respektieren.“
Seine Mannschaft hatte am vergangenen Dienstag ein denkwürdiges Spiel gegen die Münchner geliefert und am Ende mit 5:4 gewonnen. Die Partie sorgte für Begeisterung, rief aber auch Zweifel am Abwehrverhalten beider Teams hervor.