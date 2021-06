Besser wetten – so maximierst du deinen Erfolg beim Tippen auf Fußball

via

via Sky Sport Austria

Online-Sportwetten in Deutschland boomen. Heutzutage kann gemütlich vom Smartphone die nächste Wette platziert werden, so sind Nervenkitzel, Spannung und mögliche Gewinne stets in greifbarer Nähe. Damit die nächste Wette aber nicht zum Flop avanciert, liefern Dienste wie Wetten.com Tipps passende Sportwetten-Tipps auf bevorstehende Fußball-Spiele.

Insbesondere Wetten auf Fußball sind populärer denn je – mehr als die Hälfte aller Einsätze gehen zurück aufs runde Leder. Wenn der Ball rollt, ist Hochbetrieb bei den Wettanbietern angesagt. Tag für Tag werden hunderte Fußball-Spiele aus aller Welt angeboten – der User hat die Qual der Wahl. Hier kommt Wetten.com Tipps als eine der führenden Anlaufstellen für Sportwetten-Tipps ins Spiel und verschafft den richtigen Durchblick.

365 Tage im Jahr durchforstet das internationale Experten-Team weltweit alle Ligen und präsentiert pünktlich jeden Morgen eine Auswahl von bis zu 30 Wett-Tipps. Der Fokus liegt auf König Fußball und seinen Top-Ligen aus Europa sowie den internationalen Wettbewerben. Praktisch für den User – Wetten.com Tipps übernimmt all die Arbeit sowie die damit verbundene aufwändige Recherche nach den besten Fußball-Tipps. Der User spart Zeit und erhält neben den Wett-Tipps noch hilfreiche Match Facts zu den Wettvorschlägen präsentiert.

Wett-Tipps von Experten – lohnt sich das Angebot?

Die jahrelange Erfahrung sowie das breite Spektrum an Wett-Tipps sind Garant für eine hohe Zufriedenheit der User. Das Ziel von Wetten.com Tipps ist eindeutig definiert: „Wir analysieren, du wettest“ – durch die geschickte Verknüpfung von Expertenwissen sowie Auswertung von verfügbaren Informationen wie Statistiken, Team-News oder H2H-Daten erhält der User täglich eine Brandbreite an wertvollen Wett-Tipps geliefert.

Durch die kostenlose Registrierung gehen Wettfreunde keinerlei Risiko ein – das Angebot eignet sich dabei sowohl für Neulinge als auch erfahrene Spieler. Einmal aktiviert, gibt’s unbegrenzten Zugriff auf die täglichen Wett-Tipps. Neben bis zu 30 einzeln vorgestellten Tipps in verschiedenen Kategorien wie „Top 10 Tipps“, „Verdoppler“, „Kombi-Füller“ oder „Value-Tipps“ stellt das Experten-Team auch täglich mindestens eine Kombi zusammen.

Wetten.com Tipps als Anlaufstelle für seriöse Tipps

Auf sozialen Medien wie Facebook oder Instagram sind Wettvorhersagen schon länger ein heißes Thema. Hier ist allerdings Vorsicht vor kostenpflichtigen Abo-Modellen geboten – vermeintliche Wett Profis versprechen „sichere Tipps“ und verlangen z.B. Einmalzahlungen oder locken Wett-Freunde in Abo-Fallen. Wetten.com Tipps verzichtet dagegen auf monatliche Gebühren und hat sich bereits seit Jahren auf dem Markt für Sportwetten-Tipps bewährt. Aktuell profitieren bereits mehr als 50.000 User täglich von den Wett-Tipps und vertrauen dabei auf die Analysen sowie Wettempfehlungen vom Wetten.com Tipps-Team.

Artikelbild: GEPA