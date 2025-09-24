„Beste Momente“ – RC-Kapitän Donald als Europas Erfolgsgarant

Europas größter Trumpf im Golf-Ryder-Cup-Duell mit den USA ab Freitag (live & exklusiv auf Sky Sport Golf und mit Sky Stream!) auf Long Island/New York ist womöglich Kapitän Luke Donald. Wenn jemand weiß, wie man die prestigeträchtige Trophäe gewinnt, dann der 47-jährige Engländer. Fünfmal durfte der einstige Weltklasse-Golfer den Cup in die Höhe strecken, bei vier Teilnahmen als Spieler und einer als Kapitän. „Einige der besten Momente in meiner Karriere hatte ich beim Ryder Cup“, sagte Donald am Austragungsort in Bethpage.

Als Spieler schlug der ehemalige Weltranglistenerste 2004, 2006, 2010 und 2012 bei 15 Duellen ab – zehn davon gewann er, vier endeten unentschieden, nur eines ging verloren. Sein Rekord in den Einzelspielen (Singles) beträgt 3:1. Angesichts dieser Bilanz und des dominanten Erfolgs der Donald-Truppe vor zwei Jahren in Rom meinte auch US-Kapitän Keegan Bradley: „Meiner Meinung nach ist er einer der größten europäischen Kapitäne aller Zeiten. Es ist eine große Aufgabe für mich, gegen Luke Donald anzutreten.“

Kapitänsamt als Privileg

Donald gewann als Spieler fünf Turniere auf der PGA- und sieben auf der European Tour. 2011 eroberte er die Topposition im Ranking, insgesamt 56 Wochen war der Brite die Nummer 1. Donald ist zudem der erste Kapitän seit 30 Jahren, der zwei Ryder Cups als solcher in Serie bestreitet. „Die vergangenen dreieinhalb Jahre waren eine der lohnendsten Erfahrungen meines Lebens. Es ist ein Privileg, das nicht viele Menschen erleben dürfen, einmal zu Hause und einmal auswärts Kapitän zu sein.“

Für seine zwölf Spieler, darunter auch Sepp Straka, hatte er eine Menge Lob parat. „Es ist ein Team, in das ich großes Vertrauen habe, ein Team, das sehr gut in Form ist.“ Donald hat in der Vorbereitung das Augenmerk auf alles Mögliche gelegt. So erhielten die Spieler VR-Brillen, mit denen sie auf die Bedingungen des Auswärtsspiels vorbereitet wurden. „Es ist meine Aufgabe, den Jungs das richtige Mindset zu verschaffen, damit sie auf dem Golfplatz ihre Höchstleistung abrufen können.“

Der Kapitän als Nachbar

Seit fast 20 Jahren lebt Donald in den USA in Jupiter, Florida. Einer seiner Nachbarn ist der acht Jahre jüngere Bradley. „Ich kenne Keegan jetzt seit zwölf, 13 Jahren. Wir spielen manchmal zusammen Trainingsrunden, wir haben zusammen zu Abend gegessen, wir haben gemeinsame Freunde“, erzählte Donald und erwähnte Basketballlegende Michael Jordan im gemeinsamen Freundeskreis. „Keegan ist jemand, den ich immer angefeuert habe. Wenn er bei einem Turnier gut abgeschnitten oder gewonnen hat, habe ich ihm eine SMS geschickt.“

Der Amerikaner bestätigte das umgehend. „Für mich gibt es in der Welt des Golfsports nicht viele Menschen, die ich mehr mag als Luke. Er war der erste Top-Spieler, der mir einen Respekt entgegengebracht hat, den ich kaum glauben konnte“, sagte Bradley, der 2011 auf die PGA-Tour kam, als Donald die Nummer 1 war. Als er im Vorjahr zum US-Kapitän ernannt wurde, überbrachte er seinem Gegenüber die Botschaft persönlich. „Aus Respekt vor ihm, weil wir unser ganzes Leben lang viel über den Ryder Cup gesprochen haben.“

Der Respekt soll auch diese Woche überdauern. „Wir sind beide sehr ehrgeizig. Diese Woche geht es darum, unsere Teams zum Sieg zu führen. Ich denke aber, wir werden am Sonntagabend unabhängig vom Ergebnis etwas trinken gehen“, meinte Donald.

