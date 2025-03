Bestes Saisonergebnis für Hauser in Nove-Mesto-Sprint

Biathletin Lisa Hauser hat im Sprint von Nove Mesto ihr bestes Saisonergebnis geliefert. Die Tirolerin belegte am Freitagabend in Tschechien Platz fünf. Hauser blieb am Schießstand zweimal fehlerfrei und hatte nach 7,5 km auf der Loipe 37,0 Sekunden Rückstand auf die überragende Siegerin Ingrid Landmark Tandrevold aus Norwegen. Dahinter folgten mit Justine Braisaz-Bouchet (+15,1), Julia Simon und Lou Jeanmonnot drei Französinnen. Auf das Podest fehlten Hauser neun Sekunden.

„Das heute ist fast ein wenig unglaublich. Die bisherige Saison war zeitweise wirklich ein wenig hart und jetzt wieder bei der Flower Ceremony dabei zu sein, ist einfach richtig cool“, sagte Hauser. Es war erst die dritte Top-sechs-Platzierung für Österreichs Biathlon-Team bei Männern wie Frauen in dieser Saison. Für die erste hatte Hauser als Einzel-Sechste von Kontiolahti selbst gesorgt, auch Anna Gandler holte im Ruhpolding-Einzel einen sechsten Platz.

Gandler fehlte am Freitag nach einem gesundheitlichen Rückschlag erneut. Mit Lea Rothschopf (44.), Tamara Steiner (50.) und Anna Juppe (56.) qualifizierten sich alle vier Österreicherinnen für die Verfolgung am Samstag.

(APA) / Bild: Imago