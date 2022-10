Betis Sevilla feiert am dritten Spieltag der UEFA Europa League einen 2:1-Sieg bei der AS Rom. Paulo Dybala bracht die Römer zunächst per Elfmeter in Führung. Rodrgiuez gelang wenige Minuten später der Ausgleich. Der Siegtreffer für Betis fiel in der 88. Minute. Der Torschütze war Luiz Henrique.

Dybala verwertet einen Elfmeter zum 1:0 (34.)

Rodriguez mit dem Ausgleich (40.)

Luiz Henrique köpfelt Betis zum Sieg (88.)

Bild: Imago