Bewerbung eingereicht: Saudi-Arabien macht nächsten Schritt zur WM 2034

Saudi-Arabien hat mit einer Absichtserklärung an den Fußball-Weltverband den nächsten Schritt zur Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2034 getan. „Mit dieser offiziellen Einreichung setzen wir unseren Weg fort, die Träume unseres Volkes zu verwirklichen“, sagte der saudische Fußball-Verbandschef Yasser Al Misehal am Montag in einem Statement. Über 70 FIFA-Mitgliedsländer hätten dem Königreich demnach bereits ihre Unterstützung in dem Vorhaben zugesichert.

Mit der WM-Vergabe 2030 an Spanien, Portugal und Marokko sowie je einem Spiel zum Auftakt in Uruguay, Argentinien und Paraguay dürfte die FIFA in der Vorwoche den Weg für ein Weltturnier vier Jahre später im nicht zuletzt wegen der Menschenrechtslage umstrittenen Saudi-Arabien geebnet haben.

(APA) / Bild: Imago