Bezzecchi gewinnt Sprint in Australien

Marco Bezzecchi hat den MotoGP-Sprint auf der Küstenrennstrecke von Phillip Island in Australien für sich entschieden. Der Aprilia-Pilot setzte sich trotz kleinerer Fehler und einer Kollision mit einer Möwe auf der Aufwärmrunde vor den Spaniern Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse) und KTM-Pilot Pedro Acosta durch. Pol Espargaro (KTM Tech 3) holte als Neunter den letzten Punkt.

„Es war ziemlich schwer, weil ich zu Beginn einen großen Vogel getroffen habe, was vor allem für ihn sehr unglücklich war. Aber auch für mich, da ich einen Schreck bekommen habe“, sagte Bezzecchi, der Fernandez drei Runden vor Schluss des Sprints überholte. „Glücklicherweise ist nichts am Motorrad kaputt gegangen, und es tut mir natürlich sehr leid.“ Bezzecchi hatte bereits Anfang des Monats den Sprint in Indonesien gewonnen.

Starker Wind: Grand Prix verschoben

Yamaha-Star Fabio Quartararo, der zum fünften Mal in dieser Saison von der Pole Position startete, wurde Siebenter. Fabio Di Giannantonio war als Fünfter bester der in dieser Saison dominierenden Ducatis. Weltmeister Marc Marquez (Ducati) und sein Landsmann, der Weltmeister von 2024, Jorge Martin (Aprilia), waren verletzt und reisten nicht nach Australien. Der Grand Prix am Sonntag beginnt eine Stunde später als ursprünglich geplant, um der laut Vorhersagen starken Windböen zu entgehen.

