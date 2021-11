Hauser verpasst Topplatz bei Sprint in Östersund

Nach dem großartigen Start in die Saison mit Rang zwei im Einzel hat es für Lisa Hauser beim Biathlon-Weltcup in Östersund im Sprint nicht nach Wunsch geklappt. Die Massenstart-Weltmeisterin aus Tirol kam am Sonntag über 7,5 Kilometer nach jeweils einer Strafrunde nach dem liegend und stehend Schießen nur auf Platz 21. Der Sieg ging an die Schwedin Hanna Öberg vor der Französin Anais Chevalier-Bouchet (+11,3 Sek.) und der Norwegerin Marte Olsbu Röiseland (+15,4).

Hauser hatte 1:15,1 Minuten Rückstand auf Öberg. Weltcuppunkte gab es auch für Dunja Zdouc (31.) und Christina Rieder (36.).

(APA)

Artikelbild: GEPA