Biathlon-WM: Hauser in Verfolgung auf Rang 15 – Gold an Preuß

Lisa Hauser hat sich am Sonntag bei der Biathlon-WM in Lenzerheide in der Verfolgung auf Rang 15 verbessert. Eine mögliche Top-Ten-Platzierung vergab die Tirolerin im letzten Schießen, bei dem ihr ihre einzigen beiden Fehler unterliefen. Landsfrau Anna Gandler trat wegen einer Erkrankung nach Rang 33 im Sprint nicht mehr an. Gold holte sich überlegen die Deutsche Franziska Preuß vor der Schwedin Elvira Öberg und Sprint-Weltmeisterin Justine Braisaz-Bouchet aus Frankreich.

Ex-Weltmeisterin Hauser war von Platz 26 aus ins 10-km-Rennen gegangen, verbesserte sich aber mit drei fehlerfreien Schießeinlagen stetig. Nach zwei Strafrunden im letzten Stehend-Anschlag fehlten der 31-Jährigen am Ende knapp zwei Minuten auf eine Medaille und 45 Sekunden auf die Top Ten. Tamara Steiner verbesserte sich mit nur einem Fehler um vier Positionen auf Rang 31, WM-Debütantin Anna Andexer schob sich von Platz 58 mit drei Fehlern auf 44 nach vorne.

Preuß eroberte ihr erstes WM-Einzelgold. Zuvor hatte die 30-jährige Bayerin in Lenzerheide bereits Bronze in der Mixedstaffel und Silber im Sprint gewonnen. Ihre Schlussrunde wurde nach fehlerfreier Schießleistung zu einem Triumphzug mit der deutschen Fahne, Öberg (1 Strafrunde) und Braisaz-Bouchet (3) kamen rund 40 Sekunden nach ihr ins Ziel. Die viertplatzierte Französin Lou Jeanmonnot lag bereits mehr als eine Minute zurück. Ab 15.05 Uhr folgte noch der Verfolgungsbewerb der Männer.

(APA)/Bild: GEPA