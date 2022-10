„So etwas habe ich noch nie erlebt“ – Bienenschwarm unterbricht WTA-Partie

via

Beim WTA-Tennisturnier im mexikanischen Guadalajara hat ein Schwarm Bienen für die Verschiebung der Erstrunden-Partie zwischen Petra Kvitova und Bernarda Pera gesorgt.

In den sozialen Netzwerken veröffentlichte der Veranstalter Bilder, die unzählige Bienen an der Überdachung des Schiedsrichter-Hochstuhls zeigen. Erst nachdem ein Kammerjäger den Schwarm entfernt hatte, konnte das Match am Montagabend (Ortszeit) mit rund 90-minütiger Verspätung starten.

So etwas habe sie noch nie erlebt, sagte die 32-jährige Kvitova nach ihrem Sieg (6:3,7:5): „Und ich bin jetzt schon seit 20 Jahren auf der Tour“.

