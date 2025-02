Biereth-Dreierpack bei Monaco-Kantersieg

Der ehemalige Sturm-Graz-Angreifer Mika Biereth hat im fünften Ligaspiel für die AS Monaco seinen zweiten Triplepack angeschrieben.

7:1 gewannen die Monegassen um Trainer Adi Hütter am Samstag gegen Nantes, der im Jänner in die Ligue 1 gewechselte Däne schoss seine Tore gegen lange in Unterzahl spielende Gäste in der 45., 54. und 65. Minute (Elfer). Biereth hat in der Liga bereits siebenmal für Monaco getroffen. In der Tabelle ist der Club aus dem Fürstentum vorerst Dritter.

(APA)/Beitragsbild: Imago