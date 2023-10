Biles überlegen Mehrkampf-Weltmeisterin

Simone Biles hat das halbe Dutzend an Mehrkampf-Titeln bei Turn-Weltmeisterschaften vollgemacht.

Die US-Amerikanerin wurde im belgischen Antwerpen ihrer Favoritenrolle gerecht und gewann den Wettkampf an den vier Geräten überlegen vor Titelverteidigerin Rebeca Andrade aus Brasilien sowie US-Landsfrau Shilese Jones. Für Turn-Superstar Biles war es das 21. WM-Gold, das zweite in Antwerpen. Am Mittwoch hatte sie schon mit dem Team triumphiert.

(APA/sda)

Artikelbild: Imago