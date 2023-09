Billa glänzt mit Doppelpack bei Kantersieg von Hoffenheim

Nicole Billa reist als Doppel-Torschützin kommende Woche zum Fußball-Frauen-Nationalteam. Die Tiroler Stürmerin besorgte am Samstag beim 9:0-Kantersieg der TSG Hoffenheim gegen MSV Duisburg in der deutschen Bundesliga in der Schlussphase (84., 89.) den Endstand. Die 27-Jährige war erst in der 61. Minute eingewechselt worden. Julia Hickelsberger-Füller fehlte verletzt. Jelena Prvulovic war bei den Verliererinnen ab der 56. Minute dabei.

Keine Punkte gab es auch für Kristin Krammer und Livia Brunmair, die mit dem 1. FC Nürnberg gegen Werder Bremen 1:5 verloren. Erfreuliche Nachrichten gab es dafür aus Italien. Marina Georgieva feierte nach einem verkorksten Jahr bei Paris St. Germain im ersten Ligaspiel bei Fiorentina einen 2:1-Heimsieg gegen Sassuolo. Die ÖFB-Teamverteidigerin spielte in der Abwehr durch, auf der anderen Seite saß Torfrau Isabella Kresche nur auf der Bank.

In der National Women’s Soccer League (NWSL) feierte Houston Dash mit ÖFB-Teamkapitänin Sarah Puntigam einen 1:0-Sieg bei Racing Louisville. Es war die erste Partie unter Neo-Trainerin Sarah Lowdon, die Puntigam von Anfang an aufgestellt hatte. Eine Niederlage setzte es für Annelie Leitner in der spanischen Liga mit einem 1:2 von Aufsteiger Eibar gegen FC Levante Las Planas.

