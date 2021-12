via

Nicole Billa war am Donnerstag im vorletzten Gruppenspiel der Fußball-Champions-League der Frauen Matchwinnerin für TSG Hoffenheim beim dänischen Meister HB Köge. Nach der Führung der Gastgeberinnen durch Kyra Carusa (9.) drehte die österreichische Torjägerin mit zwei verwandelten Elfmetern die Partie (27., 38.). Trotz des 2:1-Auswärtssiegs sind die Aufstiegschancen von Hoffenheim in der Gruppe C nur gering.

