Billie Jean King Cup: ÖTV-Frauen besiegen Bulgarien

Österreichs Tennis-Frauenteam hat beim Billie Jean King Cup (früher Fed Cup) in der Türkei einen guten Start hingelegt. Julia Grabher und Sinja Kraus sicherten am Montag in Serik bei Antalya in der Europa-Afrika-Gruppe I mit ihren Einzelerfolgen im Duell mit Bulgarien vorzeitig den Sieg.

Grabher (WTA-Nummer 198) setzte sich auf dem Sandplatz gegen die in der Weltrangliste knapp hinter ihr liegende Isabella Schinikowa nach nur 67 Minuten mit 6:2,6:3 durch. Bei Wind und Nieselregen gab sich die Vorarlbergerin keine Blöße. „Es war ein solider Sieg. Aber morgen wird es eine ganz schwierige Begegnung, Slowenien hat zwei Top-80-Spielerinnen“, sagte Grabher. Zuvor hatte die 19-jährige Kraus (Nummer 402) gegen Julia Terzijska (522) mit 6:1,6:4 die Oberhand behalten.

Das Doppel verzögerte sich wegen Regens. In Pool B sind Slowenien (Dienstag), Georgien (Mittwoch), Schweden (Donnerstag) und Kroatien (Freitag) die weiteren Gegner der ÖTV-Auswahl (jeweils ab 09.00 Uhr MESZ), der auch noch Barbara Haas, Melanie Klaffner und Tamira Paszek angehören.

(APA)/Bild: Imago