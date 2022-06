Bilyk führt Kiel zum dritten Platz in der Handball-Champions-League

Mit einem starken Auftritt hat Österreichs Handball-Ass Nikola Bilyk dem THW Kiel am Sonntag ein versöhnliches Saisonende gesichert. Bilyk markierte im Spiel um Platz drei beim Champions-League-Final-Four in Köln gegen Veszprem als bester Werfer seines Teams sieben Treffer, die „Zebras“ mussten nach dem 34:34-(14:18)-Gleichstand nach 60 spannenden Minuten dafür allerdings ins Siebenmeterwerfen.

Einen Tag nach der 30:34-Halbfinalniederlage gegen den FC Barcelona sorgte Bilyk mit vier Toren in den ersten 18 Minuten der zweiten Hälfte dafür, dass sich der deutsche Rekordmeister von einem 14:18-Pausenrückstand erholte und am Gegner dranblieb. Acht Minuten vor Schluss ging Kiel erstmals seit dem 12:11 (19.) sogar mit 31:30 wieder in Führung, Veszprem rettete sich per Siebenmeter in der Schlusssekunde noch ins Siebenmeterwerfen – eine Verlängerung war nicht vorgesehen. Dort behielten die Deutschen die Nerven und setzten sich schließlich mit 37:35 durch.

Im Anschluss stieg ab 18.00 Uhr das Finale zwischen dem FC Barcelona und Kielce (POL).

