Bis 2027! Rapid verlängert mit Innenverteidiger

Der SK Rapid hat mit einem Innenverteidiger-Talent verlängert. Das gaben die Hütteldorfer am Dienstagnachmittag bekannt.

Amin Gröller unterschreibt einen neuen Vertrag bei den Grün-Weißen bis Sommer 2027. Der ursprüngliche Vertrag bei Rapid wäre im kommenden Juni ausgelaufen.

Aktuell kommt Gröller für die zweite Mannschaft der Wiener zum Einsatz, für die der 20-Jährige in der laufenden Saison 16 Pflichtspiele absolviert hat.

Rapid-Sportchef Katzer freut sich über Gröller-Verlängerung

Rapid-Sportchef Markus Katzer meint zur Vertragsverlängerung: „Mit Amin Gröller verlängert ein vielversprechendes Innenverteidiger-Talent für zwei weitere Jahre bei uns. Es freut mich sehr, dass alles geklappt hat und ich wünsche Amin alles Gute für die kommenden Aufgaben in Hütteldorf.“

„Ich bin sehr glücklich, zwei weitere Jahre in Hütteldorf zu verlängern und freue mich auf die kommende Zeit beim SK Rapid. In der Zukunft möchte ich immer mehr Einsatzminuten in der ersten Mannschaft sammeln“, sagt der Innenverteidiger selbst zu seinem Rapid-Verbleib.

