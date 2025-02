Bis 2030: Hochfilzen bleibt Bestandteil des Biathlon-Weltcupkalenders

Die Internationale Biathlon-Union (IBU) hat am Freitag ihre Weltcupkalender bis zum Jahr 2030 veröffentlicht.

Es gab dabei einige Veränderungen, so finden die Wettkämpfe in Oberhof statt Anfang Jänner erst Ende Februar/Anfang März statt. Grund dafür sind günstigere Wetterbedingungen gegen Ende der Saison, wie es hieß. Hochfilzen bleibt ebenfalls fixer Bestandteil des Weltcups und ist abgesehen von der WM 2028 zweite Weltcupstation Anfang Dezember.

Neu ist zudem, dass in den Saisonen 2026/27 und 2028/29 an einem Wochenende Ende Dezember/Anfang Jänner ein zweitägiges Weltcup-Event auf der Pokljuka in Slowenien ausgetragen wird. Dafür wird in diesen Wintern das Eröffnungswochenende im November gestrichen, um die Anzahl an Wettkämpfen gleich zu halten.

(APA) / Bild: Imago