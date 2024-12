Bis 2030: Shanghai bleibt dem Formel-1-Kalender erhalten

Die Formel 1 wird auch in den kommenden Jahren halt in China machen. Wie die Königsklasse am Freitag mitteilte, wurde der Vertrag mit dem Shanghai International Circuit um fünf Jahre verlängert. Erst in dieser Saison war die Strecke nach fünf Jahren wieder in den Rennkalender zurückgekehrt. Davor war der Grand Prix wegen der Corona-Pandemie seit 2020 ausgefallen.

„Unsere Rückkehr nach China in dieser Saison, zum ersten Mal seit 2019, war ein fantastischer Moment für den Sport, und es ist unglaublich zu sehen, wie die Unterstützung, die wir in diesem Land genießen, von Jahr zu Jahr wächst“, sagte Formel-1-CEO Stefano Domenicali.

Lokalmatador Guanyu Zhou, der in diesem Jahr von den chinesischen Fans frenetisch gefeiert wurde, wird in den kommenden Jahren allerdings nicht mehr dabei sein. Sein Vertrag beim Team Sauber läuft Ende des Jahres aus. 2025 wird es das zweite Rennen der Saison sein (23. März).

(SID)/Beitragsbild: Imago